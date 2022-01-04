В Петербурге планируют потратить 2 млрд рублей на ремонт больниц в 2022 году

Власти Санкт-Петербурга в 2022 году выделят из городского бюджета 2 млрд рублей на ремонт медицинских учреждений. За три года на эти цели планируют потратить 7,8 млрд рублей.

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Средства пойдут на приведение в порядок больниц, роддомов, колледжей и других объектов, пишет kp.ru. «На 2022—2024 годы запланированы ремонтные работы в городской многопрофильной больнице №2, Александровской больнице, в городской больнице №38 им. Н.А. Семашко, в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, в госпитале для ветеранов войн», — сообщает пресс-служба Смольного. Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый городской центр детской трансфузиологии, созданный в Морозовской детской больнице.