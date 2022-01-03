Россияне назвали метраж квартиры самым важным критерием при выборе нового жилья

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Главными критериями при выборе квартиры в России являются её метраж и цена, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

«Главный же критерий при выборе квартиры — её площадь, а вот её стоимость — вторая по значимости причина. Интересно, что два года назад ситуация была обратной: на цену будущего жилья смотрели больше, чем на метраж», — отмечается в исследовании. 

Около 60% опрошенных намерены купить новую квартиру в течение пяти лет.

Всего в опросе приняли участие около 2 тыс. жителей из восьми российских регионов.

Ранее аналитики портала «Мир квартир» сообщили о росте цен арендного жилья в городах России.

По оценке экспертов, однокомнатные и двухкомнатные квартиры подорожали в 66 населённых пунктах, трёхкомнатные — в 68.

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