Пожарные ликвидировали возгорание в церкви в Оренбургской области

Пожар в здании церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Подгородняя Покровка Оренбургской области удалось потушить. Об этом заявили в пресс-службе регионального главка МЧС России.