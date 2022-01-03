Пожарные ликвидировали возгорание в церкви в Оренбургской области

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Пожар в здании церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Подгородняя Покровка Оренбургской области удалось потушить. Об этом заявили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«Пожар ликвидирован», — сказано в сообщении.

Никто не погиб и не пострадал.

Ранее стало известно, что в Оренбургской области загорелась церковь. К тушению были привлечены 34 человека и 12 единиц техники. 

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