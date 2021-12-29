Большой удмуртский диктант состоится 2 апреля

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Большой удмуртский диктант состоится в 11-й раз в 2022 году. Он запланирован на 2 апреля.
Большой удмуртский диктант состоится 2 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Миннаца Удмуртии.

Во вторник, 28 декабря, в Удмуртском государственном университете прошла встреча организаторов. Новый диктант решили посвятить Году образования, который объявлен в регионе.

Юбилейный диктант в 2021 году состоялся на 45 площадках в республике, а ещё 13 находились в других регионах.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани подведены итоги Года родных языков, в рамках которого в столице Татарстана реализовали различные тематические проекты.

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