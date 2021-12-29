Аналитики назвали самые популярные направления для отдыха на Рождество

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Специалисты сервиса Tvil.ru назвали самые популярные направления для отдыха на Рождество.
Аналитики назвали самые популярные направления для отдыха на Рождество
  • Pixabay

Как пишет «Петербургский дневник», лидируют в соответствующем рейтинге Москва, Санкт-Петербург и Казань.

По данным экспертов, больше всего вырос спрос на поездки в Москву — на 800%. Второе место по данному показателю занял Калининград — 300%.

«Количество бронирований жилья в новогодние праздники увеличилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказали специалисты.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН назвала главные события 2021 года в отрасли.

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