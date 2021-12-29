Диетолог Иванникова дала рекомендации людям старшего возраста по питанию в новогоднюю ночь
Об этом она рассказала в беседе с kp.ru.
За новогодним столом можно выпить бокал шампанского или лёгкого вина, если нет строгих противопоказаний, — это стимулирует аппетит. А вот десерт лучше отложить до следующего дня, считает специалист.
Она также дала несколько рекомендаций.
Включите в праздничное меню больше свежих овощей в виде салатов или нарезки. Пусть на столе будет достаточно воды и безалкогольных напитков. Если вы планируете делать бутерброды или канапе, то дополнительно хлеб на стол лучше не ставить. Делайте небольшие перерывы в приёме пищи: выходите из-за стола, танцуйте, гуляйте, двигайтесь и пейте больше воды, советует врач.
Людям старше 50 лет стоит отказаться от красного мяса, простых углеводов и соли. Об этом сообщил диетолог, доцент медицинского факультета СПБГУ Андрей Бобровский в беседе с Nation News.
Он также посоветовал уменьшить в рационе количество сладких продуктов, включая фрукты.
Ранее врач-диетолог, директор Центра диетологии Анна Мелехина рассказала, как снизить калорийность майонеза.