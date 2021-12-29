Диетолог Иванникова дала рекомендации людям старшего возраста по питанию в новогоднюю ночь

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Врач-эндокринолог, диетолог РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, старший научный сотрудник лаборатории возрастных метаболических и эндокринных нарушений Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова дала рекомендации по питанию для пожилых людей во время новогоднего застолья.

Об этом она рассказала в беседе с kp.ru.

За новогодним столом можно выпить бокал шампанского или лёгкого вина, если нет строгих противопоказаний, — это стимулирует аппетит. А вот десерт лучше отложить до следующего дня, считает специалист.

Она также дала несколько рекомендаций.

Включите в праздничное меню больше свежих овощей в виде салатов или нарезки. Пусть на столе будет достаточно воды и безалкогольных напитков. Если вы планируете делать бутерброды или канапе, то дополнительно хлеб на стол лучше не ставить. Делайте небольшие перерывы в приёме пищи: выходите из-за стола, танцуйте, гуляйте, двигайтесь и пейте больше воды, советует врач.

Людям старше 50 лет стоит отказаться от красного мяса, простых углеводов и соли. Об этом сообщил диетолог, доцент медицинского факультета СПБГУ Андрей Бобровский в беседе с Nation News.

Он также посоветовал уменьшить в рационе количество сладких продуктов, включая фрукты.

Ранее врач-диетолог, директор Центра диетологии Анна Мелехина рассказала, как снизить калорийность майонеза.

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