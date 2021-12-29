Диетолог Гинзбург назвал сроки годности новогодних салатов

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как долго могут храниться новогодние салаты.

«Где-то порядка, наверное, 24 часов. При этом очень важно, чтобы они на столе долго не стояли. Мы их ставим на стол, они у нас там полночи стоят, греются. За это время там идёт бактериальный процесс, а потом мы их переставляем в холодильник, где этот процесс продолжается, просто медленно», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, салаты нельзя хранить в открытых контейнерах, их следует накрывать пищевой плёнкой.

Как считает эксперт, лучше всего поставить весь салат в холодильник и брать оттуда порции по мере необходимости.

Гинзбург также напомнил, что для готовки необходимо использовать свежие продукты.

«Та же самая колбаса, или что мы туда ещё накрошим, имеет свой срок годности. Если приготовили 31-го числа салат из колбасы, которую купили 21 декабря, то, наверное, долго такой салат свои кондиции не сохранит», — пояснил он.

Ранее Гинзбург в беседе с URA.RU рассказал, какие продукты и блюда стоит включить или исключить из новогоднего меню.