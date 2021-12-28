В гильдии риелторов прокомментировали ситуацию с ценами на жильё

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев прокомментировал ситуацию с ценами на жильё.

В беседе с НСН он заявил, что ключевым драйвером роста цен является низкая ставка по ипотеке, которая в среднем выросла уже почти на 2%.

«С ростом ставки по ипотеке снижается доступность кредитов», — напомнил эксперт.

Как считает Апрелев, быстрого снижения цен на недвижимость ждать не стоит.

«Пока что мы говорим только о замедлении темпа роста, о стабилизации, а дальше будем смотреть, что будет происходить с экономикой. На самом деле ещё один драйвер — это международная инфляция», — сказал он.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.