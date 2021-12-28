«Техноград» на ВДНХ подготовил программу бесплатных мероприятий в праздники

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Московский инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ подготовил программу бесплатных познавательных мероприятий в новогодние праздники с 3 по 9 января.
«Техноград» на ВДНХ подготовил программу бесплатных мероприятий в праздники
  • ©mos.ru

Гости смогут освоить азы программирования, пройти тест на профориентацию и поучаствовать в интеллектуальных играх, сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Комплекс «Техноград» приглашает москвичей провести январские каникулы с пользой и познакомиться с востребованными профессиями. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах и получить базовые знания в новых для себя направлениях. Занятия рассчитаны на разный уровень подготовки. Многие из них посвящены таким перспективным специальностям, как программирование, робототехника и веб-дизайн», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Всего в комплексе пройдёт около 50 различных мероприятий.

Как ранее сообщала НСН, в «Технограде» на ВДНХ в августе открыли профессиональный центр малого и среднего предпринимательства. 

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