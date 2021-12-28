В Курской области зарегистрировали 101 случай коронавируса за сутки
- Reuters
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб.
Больше всего заболевших — в Курске (72 жителя).
Всего в регионе заболели 81 676 жителей. На лечении в больницах и стационарах находятся 1065 пациентов.
Вакцинацию прошли 631 334 человека, завершили иммунизацию 607 955.
В целом в России за минувшие сутки выявили 21 922 случая COVID-19, передаёт Newinform.
Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок выразил мнение, что амбулаторные больные с коронавирусом выздоравливают в среднем через две недели, а те, кому потребовалась госпитализация, — через четыре.