В Курской области зарегистрировали 101 случай коронавируса за сутки

В Курской области зарегистрировали 101 случай коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Курске (72 жителя).

Всего в регионе заболели 81 676 жителей. На лечении в больницах и стационарах находятся 1065 пациентов.

Вакцинацию прошли 631 334 человека, завершили иммунизацию 607 955.

В целом в России за минувшие сутки выявили 21 922 случая COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок выразил мнение, что амбулаторные больные с коронавирусом выздоравливают в среднем через две недели, а те, кому потребовалась госпитализация, — через четыре.