В Приморье дело стрелявшего в фитнес-центре передано в суд

В Приморье суд рассмотрит уголовное дело о покушении на убийство в фитнес-клубе Артёма.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру края.

Прокурор Артёма утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов).

«По версии следствия, 21 сентября 2021 года обвиняемый, действуя на почве мести, пришёл в офисное помещение фитнес-клуба по ул. Кирова в Артёме, чтобы убить 36-летнего предпринимателя. Войдя в помещение, он направил на потерпевшего огнестрельное оружие и произвёл не менее двух выстрелов в его сторону. Однако произошла осечка, и дальнейшие выстрелы он произвести не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку действия обвиняемого были пресечены на месте», — уточнили специалисты.

Ранее стало известно, что по факту стрельбы в больнице в Светлограде на Ставрополье возбуждено уголовное дело, об этом сообщили в региональном управлении СК России.