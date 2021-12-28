В Тольятти возбудили уголовное дело по факту фиктивной регистрации 57 мигрантов
- РИА Новости
Об этом сообщает volga.news.
В своей квартире мужчина зарегистрировал 57 иностранцев. Предоставлять им жилплощадь он не собирался.
За «услугу» подозреваемый получил более 11,5 тыс. рублей. По данным полиции, он уже неоднократно совершал аналогичные преступления.
Как ранее сообщало URA.RU, в Курганской области перед судом предстанет группа из десяти человек, которых обвиняют в незаконном обналичивании денежных средств.