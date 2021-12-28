В Тольятти возбудили уголовное дело по факту фиктивной регистрации 57 мигрантов

ГУ МВД России по Самарской области сообщает, что в Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя из-за фиктивной регистрации мигрантов.

Об этом сообщает volga.news.

В своей квартире мужчина зарегистрировал 57 иностранцев. Предоставлять им жилплощадь он не собирался.

За «услугу» подозреваемый получил более 11,5 тыс. рублей. По данным полиции, он уже неоднократно совершал аналогичные преступления.

Как ранее сообщало URA.RU, в Курганской области перед судом предстанет группа из десяти человек, которых обвиняют в незаконном обналичивании денежных средств.