В Москве сторонника ИГ осудили на 19 лет за планы взорвать военный суд

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В Москве приговорили к 19 годам колонии сторонника запрещённой террористической группировки «Исламское государство»*, планировавшего взорвать военный суд в российской столице и затем переехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке.
В Москве сторонника ИГ осудили на 19 лет за планы взорвать военный суд
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

«Вторым западным военным судом Умаров А.С. приговорён к 19 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщили в УФСБ.

Уточняется, что речь идёт о гражданине одной из республик Центральной Азии. 

Ранее военный суд в Москве приговорил к 11 годам лишения свободы Юсупа Юсубова, признав его виновным в том, что он подговаривал своих земляков устроить взрыв на станции метро «Киевская» в Москве.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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