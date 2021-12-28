В Москве сторонника ИГ осудили на 19 лет за планы взорвать военный суд
- Gettyimages.ru
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.
«Вторым западным военным судом Умаров А.С. приговорён к 19 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщили в УФСБ.
Уточняется, что речь идёт о гражданине одной из республик Центральной Азии.
Ранее военный суд в Москве приговорил к 11 годам лишения свободы Юсупа Юсубова, признав его виновным в том, что он подговаривал своих земляков устроить взрыв на станции метро «Киевская» в Москве.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.