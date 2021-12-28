Диетолог Русакова рассказала, кому не рекомендуется жевать жевательную резинку

Врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что людям с заболеваниями ЖКТ не рекомендуется жевать жвачку.

По её словам, речь идёт о страдающих такими заболеваниями, как синдромом раздражённого кишечника, рефлюкс и повышенная кислотность желудка.

«Есть люди с повышенной кислотностью желудка, повышенной секрецией кислоты. Если они будут жевать на голодный желудок, возможны язвенные поражения желудка, 12-перстной кишки. Этой категории людей на голодный желудок я бы не рекомендовала жевать жвачки. Вредна она и для тех, у кого во рту брекеты, пломбы. Контакты между пломбами и зубом во время жевания могут расшатываться, пломбы могут быстрее приходить в негодность», — уточнила Русакова в беседе с URA.RU.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.