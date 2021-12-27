Нутрициолог Корнилова рассказала, как не переедать в новогодние праздники

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Специалист по здоровому питанию Елена Корнилова дала советы, как не переедать в новогодние праздники.
Нутрициолог Корнилова рассказала, как не переедать в новогодние праздники
  • Legion-Media

В частности, в беседе с «Вечерней Москвой» она порекомендовала снизить значимость самого события.

«Зачастую полностью выдохнувшиеся люди компенсируют своё разочарование обилием праздничной пищи, а это непременно ведёт к перееданию. Именно по этой причине необходимо снизить значимость подготовки к предстоящему событию и чуть-чуть замедлиться в этой предновогодней суете», — отметила нутрициолог.

Кроме того, Корнилова подчеркнула, что ошибкой является ставить себе цель после Нового года сесть на диету. По её словам, ограничение в пище после праздников сработает в обратную сторону, и люди, осознав, что впереди предстоят лишения, будут пытаться съесть в праздники гораздо больше еды.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в Новый год и последующие праздничные дни.

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