В «Столото» рассказали о сроках получения крупных выигрышей

Крупнейший распространитель гослотерей «Столото» назвал сроки обращения победителей за крупными выигрышами.

Около 14% победителей розыгрышей обращаются за крупными выигрышами в течение недели после проведения тиража, информируют «Известия» со ссылкой на результаты исследования «Столото».

Во время второй недели после проведения розыгрыша за выигрышем общаются 41% победителей, другие 27% забирают приз в ходе третьей или четвёртой недели после проведения тиража.

Ранее руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в беседе с НСН рассказал, что экономия от распродаж и «чёрных пятниц» не так велика, как обещают.