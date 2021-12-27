В «Столото» рассказали о сроках получения крупных выигрышей
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- РИА Новости
Около 14% победителей розыгрышей обращаются за крупными выигрышами в течение недели после проведения тиража, информируют «Известия» со ссылкой на результаты исследования «Столото».
Во время второй недели после проведения розыгрыша за выигрышем общаются 41% победителей, другие 27% забирают приз в ходе третьей или четвёртой недели после проведения тиража.
Ранее руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в беседе с НСН рассказал, что экономия от распродаж и «чёрных пятниц» не так велика, как обещают.