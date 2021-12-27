В Оренбургской области зарегистрировали 159 случаев COVID-19 за сутки

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В Оренбургской области зарегистрировали 159 случаев коронавируса за сутки.
В Оренбургской области зарегистрировали 159 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 107 417. С начала пандемии проведено 2 676 861 исследование на COVID-19.

Также стало известно, что в Ставропольском крае выявили 316 случаев коронавируса за последние 24 часа, передаёт newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. Из больниц выписан 631 житель.

Всего в регионе за время пандемии заболели 124 733 человека, выздоровели — 99 615.

Ранее врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков сравнил штаммы «дельта» и «омикрон».

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