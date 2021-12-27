В Москве рассказали о планах по благоустройству Басманного и Красносельского районов
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Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на блог Собянина.
Как отметил мэр, в Басманном и Красносельском районах сохранился дух старой Москвы — дореволюционные усадьбы расположены рядом с современными жилыми домами.
«По главным улицам — Старой и Новой Басманной, Спартаковской, Бакунинской — передвигаются огромные потоки людей и машин. На малых улицах и в переулках сохраняется более спокойная атмосфера, хотя дыхание близкой площади трёх вокзалов чувствуется и здесь», — сказал Собянин.
Отмечается, что на некоторых улицах асфальт на тротуарах заменят на экологически чистое и безопасное мощение, передаёт «Утро.ру». Там, где это возможно, будут расширены пешеходные зоны, высажены деревья. Также предусмотрена установка лежачих полицейских и зарядных станций для электромобилей.
Ранее сообщалось, что власти Москвы утвердили проект благоустройства вблизи двух станций МЦД-1.