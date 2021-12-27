В Москве рассказали о планах по благоустройству Басманного и Красносельского районов

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о запуске второй волны голосований на платформе «Активный гражданин», по итогам которых будут сформированы программы благоустройства на следующий год. Один из проектов связан с Басманным и Красносельским районами.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на блог Собянина.

Как отметил мэр, в Басманном и Красносельском районах сохранился дух старой Москвы — дореволюционные усадьбы расположены рядом с современными жилыми домами.

«По главным улицам — Старой и Новой Басманной, Спартаковской, Бакунинской — передвигаются огромные потоки людей и машин. На малых улицах и в переулках сохраняется более спокойная атмосфера, хотя дыхание близкой площади трёх вокзалов чувствуется и здесь», — сказал Собянин.

Отмечается, что на некоторых улицах асфальт на тротуарах заменят на экологически чистое и безопасное мощение, передаёт «Утро.ру». Там, где это возможно, будут расширены пешеходные зоны, высажены деревья. Также предусмотрена установка лежачих полицейских и зарядных станций для электромобилей.

Ранее сообщалось, что власти Москвы утвердили проект благоустройства вблизи двух станций МЦД-1.