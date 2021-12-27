В Москве рассказали о планах по благоустройству Басманного и Красносельского районов

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о запуске второй волны голосований на платформе «Активный гражданин», по итогам которых будут сформированы программы благоустройства на следующий год. Один из проектов связан с Басманным и Красносельским районами.
В Москве рассказали о планах по благоустройству Басманного и Красносельского районов
  • © sobyanin.ru

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на блог Собянина.

Как отметил мэр, в Басманном и Красносельском районах сохранился дух старой Москвы — дореволюционные усадьбы расположены рядом с современными жилыми домами.

«По главным улицам — Старой и Новой Басманной, Спартаковской, Бакунинской — передвигаются огромные потоки людей и машин. На малых улицах и в переулках сохраняется более спокойная атмосфера, хотя дыхание близкой площади трёх вокзалов чувствуется и здесь», — сказал Собянин.

Отмечается, что на некоторых улицах асфальт на тротуарах заменят на экологически чистое и безопасное мощение, передаёт «Утро.ру». Там, где это возможно, будут расширены пешеходные зоны, высажены деревья. Также предусмотрена установка лежачих полицейских и зарядных станций для электромобилей.

Ранее сообщалось, что власти Москвы утвердили проект благоустройства вблизи двух станций МЦД-1.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить