В Дзержинске 11 человек получили поражения глаз ультрафиолетом после корпоратива

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В Дзержинске 11 человек обратились к врачам с признаками поражения глаз ультрафиолетовым светом после корпоратива, семеро госпитализированы.
В Дзержинске 11 человек получили поражения глаз ультрафиолетом после корпоратива
  • Legion-Media

Об этом, как пишет ТАСС, сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Корпоратив проходил в ночь с 25 на 26 декабря, отметил он.

«За медицинской помощью обратились 11 человек с признаками электроофтальмии. По состоянию на 15:40 26 декабря в лечебные организации госпитализированы семь человек», — отметил Мелик-Гусейнов.

В ноябре в Перми следователи возбудили уголовное дело из-за смерти пяти человек после употребления алкоголя.

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