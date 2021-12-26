В шести районах Приморского края зафиксированы сбои электроснабжения

В течение минувших суток в шести муниципалитетах Приморья фиксировались отключения электричества из-за аномальных холодов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

«Аварийные ситуации возникали в Находкинском городском округе, Большом Камне, Владивостоке, Надеждинском, Партизанском, Хасанском районах», — информирует пресс-служба.

Уточняется, что нарушения были связаны с возросшей нагрузкой на сети из-за низких температур.

«Работа котельных... не прерывалась, они переводились на резервные источники питания. Такое же оборудование имеется и на водозаборах», — пояснил глава краевого Минэнерго Андрей Леонтьев.

В настоящее время наиболее сложная ситуация остаётся в Шкотовском районе, где до сих пор ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ранее в связи с неблагоприятными метеоусловиями (метельь и сильным ветром) 19 населённых пунктов в Ульяновской области остались без электричества.