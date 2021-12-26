В Ульяновской области порядка 20 населённых пунктов остались без электричества

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В связи с неблагоприятными метеоусловиями (метель и сильный ветер) 19 населённых пунктов в Ульяновской области остались без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Частично отключены от электроэнергии 19 населённых пунктов», — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что в общей сложности без света остались 7616 домов и 16 470 человек.

Отключения произошли в 5 районах: Новомалыклинский, Цильнинский, Ульяновский, Новоспасский и Майнский районы, и 2 городских округах: г. Новоульяновск, г. Ульяновск.

Ранее в ГУ МЧС России по Новгородской области заявили, что более 1 тыс. человек в 68 населённых пунктах региона остались без электричества после обрывов на линиях электропередачи из-за снегопадов и ледяных дождей.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.

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