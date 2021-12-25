Следователь и совладелец чайного дома в Москве арестованы по делу о взятке

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Пресненский суд Москвы арестовал следователя ГУ МВД по Москве Магомеда Тагирова и совладельца компании «Перловы и Ко» Леонида Венжика по делу о взятке.
Следователь и совладелец чайного дома в Москве арестованы по делу о взятке
  • РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Тагирову и Венжику», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Лелу Кокая.

Отмечается, что Тагирова обвиняют в получении, а Венжика — в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере.

Ранее стало известно, что генеральный директор компании «Крымгеология» задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере. 

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