Следователь и совладелец чайного дома в Москве арестованы по делу о взятке

Пресненский суд Москвы арестовал следователя ГУ МВД по Москве Магомеда Тагирова и совладельца компании «Перловы и Ко» Леонида Венжика по делу о взятке.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Тагирову и Венжику», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Лелу Кокая.

Отмечается, что Тагирова обвиняют в получении, а Венжика — в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере.

Ранее стало известно, что генеральный директор компании «Крымгеология» задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере.