Песков заявил о заинтересованности России в ответе на предложения по безопасности
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее», — сказал Песков.
Он также добавил, что в подобных вопросах «не может быть дедлайнов».
17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и странами НАТО о гарантиях безопасности.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Россия готова к прямому диалогу с НАТО по предложениям Москвы о гарантиях безопасности.
В свою очередь, посол США в России Джон Салливан сообщил, что Соединённые Штаты и НАТО готовы к диалогу с российской стороной.