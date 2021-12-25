Песков заявил о заинтересованности России в ответе на предложения по безопасности

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российская сторона заинтересована в как можно более быстром получения ответа от Соединённых Штатов и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее», — сказал Песков.

Он также добавил, что в подобных вопросах «не может быть дедлайнов».

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и странами НАТО о гарантиях безопасности.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Россия готова к прямому диалогу с НАТО по предложениям Москвы о гарантиях безопасности.

В свою очередь, посол США в России Джон Салливан сообщил, что Соединённые Штаты и НАТО готовы к диалогу с российской стороной.

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