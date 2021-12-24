В Крыму прокомментировали ход прививочной кампании по COVID-19

В Крыму прокомментировали ход прививочной кампании по коронавирусу.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«На сегодняшний день в регионе вакцинировано первым компонентом 901,5 тыс. человек, вакцинировано полностью — 821,8 тыс. человек. Повторную вакцинацию прошли 144 тыс. человек», — заявил замминистра Антон Лясковский.

По его словам, среди граждан старше 60 лет полностью вакцинированы 227,7 тыс. человек, среди иностранных граждан — 3,3 тыс.

Остаток вакцин — 274,6 тыс. комплектов.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.