В Москве рассказали о планах по строительству ТРК у станции метро «Некрасовка»

Короткая ссылка
У станции метро «Некрасовка» в Москве планируют построить торгово-развлекательный центр (ТРК) в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В Москве рассказали о планах по строительству ТРК у станции метро «Некрасовка»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН.

«По соглашению, девелопер построит на юго-востоке столицы многофункциональный торгово-развлекательный комплекс в составе ТПУ «Некрасовка» площадью более 49 тыс. кв. м. Благодаря реализации проекта будут созданы 1,6 тыс. рабочих мест», — сказал Ефимов.

Как отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, инвестиции в реализацию проекта составят 3,17 млрд рублей.

«Взамен на них город предоставит компании-застройщику льготу по арендной плате за первый год срока аренды после смены вида разрешённого использования земельного участка под строительство многоквартирного дома в составе ЖК «Талисман на Рокоссовского», расположенного на Кронштадтском бульваре», — цитирует Прохорова информационный центр правительства столицы.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве в 2022 году начнётся строительство семи объектов культуры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить