В Москве рассказали о планах по строительству ТРК у станции метро «Некрасовка»

У станции метро «Некрасовка» в Москве планируют построить торгово-развлекательный центр (ТРК) в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

«По соглашению, девелопер построит на юго-востоке столицы многофункциональный торгово-развлекательный комплекс в составе ТПУ «Некрасовка» площадью более 49 тыс. кв. м. Благодаря реализации проекта будут созданы 1,6 тыс. рабочих мест», — сказал Ефимов.

Как отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, инвестиции в реализацию проекта составят 3,17 млрд рублей.

«Взамен на них город предоставит компании-застройщику льготу по арендной плате за первый год срока аренды после смены вида разрешённого использования земельного участка под строительство многоквартирного дома в составе ЖК «Талисман на Рокоссовского», расположенного на Кронштадтском бульваре», — цитирует Прохорова информационный центр правительства столицы.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве в 2022 году начнётся строительство семи объектов культуры.