Рассмотрение иска Росрыболовства к НТЭК отложено до 18 февраля

Арбитражный суд Красноярского края по ходатайству ответчика отложил рассмотрение иска Росрыболовства к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), входящей в группу «Норникель», до 18 февраля 2022 года.

«В связи с удовлетворением ходатайства ответчика в целях подготовки мирового соглашения предварительное судебное заседание отложено на 18 февраля 2022 года», — приводит РИА Новости заявление. 30 июля арбитражный суд Красноярского края зарегистрировал иск Росрыболовства к НТЭК на 58,7 млрд рублей. С компании требуют взыскать ущерб, нанесённый водным биоресурсам, на 58,7 млрд рублей. Ведомство утверждает, что утечка топлива навредила всей акватории Норило-Пясинской озёрно-речной системы. Авария произошла 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании. Она входит в группу «Норникель».