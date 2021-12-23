Миллер заявил о готовности «Газпрома» к осенне-зимнему периоду
- РИА Новости
«Мы с вами знаем, что компания к текущему ОЗП подошла в полной готовности. И мы знаем, что с зимними пиками абсолютно точно справимся. Да, собственно говоря, как и с летними», — цитирует Миллера РИА Новости.
Он добавил, что впервые в компании приняли решение о принятии программы подготовки к прохождению летнего максимума по окончании ОЗП.
Миллер подчеркнул, что в «Газпроме» будут также готовить план мероприятий для дочерних обществ компании.
В ноябре министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что российские подземные хранилища газа (ПХГ) достаточно заполнены для прохождения осенне-зимнего периода.