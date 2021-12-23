Психолог Топчий рассказала о литературе для подготовки ребёнка к детскому саду

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Педагог-психолог омского детского сада №157 Марина Топчий рассказала, какие книги стоит почитать, а также какие мультфильмы рекомендуется показать ребёнку, чтобы подготовить его к детскому саду.
Психолог Топчий рассказала о литературе для подготовки ребёнка к детскому саду
  • РИА Новости

В беседе с gorod55.ru она отметила, что детям можно почитать книги «Зайка идёт в садик», «Лама в садике без мамы» или «Маша и Миша идут в детский сад» и другие.

Кроме того, будет полезно вместе с детьми посмотреть следующие мультфильмы: «Как Петя Пяточкин слоников считал», «Три котёнка — Пойдём в детский сад» (6-й сезон, 6-я серия), «Про Веру и Анфису» и прочие.

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