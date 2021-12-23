В Москве началась большая пресс-конференция Владимира Путина
Трансляцию пресс-конференции ведёт RT.
На мероприятие аккредитованы 507 представителей СМИ. Организаторы пресс-конференции установили в Манеже дезинфицирующие рамки для обработки серебром всех гостей.
Журналисты находятся с президентом в одном зале, но на отдалении, между стульями сохранят расстояние 1,5 м для соблюдения социальной дистанции.
В 2020 году пресс-конференция президента продолжалась 4 часа 29 минут, глава государства ответил на 60 вопросов.