В Москве началась большая пресс-конференция Владимира Путина

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В Москве началась 17-я большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году она проходит в Манеже в очном формате.
В Москве началась большая пресс-конференция Владимира Путина

    Трансляцию пресс-конференции ведёт RT.

    На мероприятие аккредитованы 507 представителей СМИ. Организаторы пресс-конференции установили в Манеже дезинфицирующие рамки для обработки серебром всех гостей.

    Журналисты находятся с президентом в одном зале, но на отдалении, между стульями сохранят расстояние 1,5 м для соблюдения социальной дистанции.

    В 2020 году пресс-конференция президента продолжалась 4 часа 29 минут, глава государства ответил на 60 вопросов.

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