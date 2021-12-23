Глава АКИТ Соколов отметил рост числа фишинговых сайтов перед Новым годом

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов рассказал, что в преддверии Нового года специалисты фиксируют увеличение числа фишинговых сайтов в интернете.

По словам Соколова, фишинговые сайты — это страницы мошенников, которые копируют ресурсы известных компаний. При этом доменное имя ресурса в браузерной строке отличается от настоящего на одну или несколько букв.

Такие сайты позволяют мошенникам получить конфиденциальную информацию пользователей или лишить их денежных средств.

В беседе с газетой «Известия» Соколов напомнил, что в июне АКИТ присоединилась к информационному обмену с центром взаимодействия и реагирования Банка России (ФинЦЕРТ). Ему организация передаёт информацию о фишинговых сайтах, после чего их блокируют.

В 2021 году АКИТ удалось выявить около 100 опасных ресурсов, доступ к которым был ограничен. Часть страниц заблокировали в рамках сотрудничества с ЦБ, часть — с помощью интернет-провайдеров.

Ранее специалист Пётр Куценко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы определить поддельный веб-сайт.