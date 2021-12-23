Глава АКИТ Соколов отметил рост числа фишинговых сайтов перед Новым годом

Короткая ссылка
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов рассказал, что в преддверии Нового года специалисты фиксируют увеличение числа фишинговых сайтов в интернете.
Глава АКИТ Соколов отметил рост числа фишинговых сайтов перед Новым годом
  • ©Weerachon Khunnok
  • Legion-Media

По словам Соколова, фишинговые сайты — это страницы мошенников, которые копируют ресурсы известных компаний. При этом доменное имя ресурса в браузерной строке отличается от настоящего на одну или несколько букв.

Такие сайты позволяют мошенникам получить конфиденциальную информацию пользователей или лишить их денежных средств.

В беседе с газетой «Известия» Соколов напомнил, что в июне АКИТ присоединилась к информационному обмену с центром взаимодействия и реагирования Банка России (ФинЦЕРТ). Ему организация передаёт информацию о фишинговых сайтах, после чего их блокируют.

В 2021 году АКИТ удалось выявить около 100 опасных ресурсов, доступ к которым был ограничен. Часть страниц заблокировали в рамках сотрудничества с ЦБ, часть — с помощью интернет-провайдеров.

Ранее специалист Пётр Куценко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы определить поддельный веб-сайт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить