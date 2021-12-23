В Саратовской области рассказали о состоянии найденной в овраге девочки

Состояние девочки, найденной на морозе в овраге под Саратовом, остаётся тяжёлым, сообщили в правительстве региона.

«Пострадавшую девочку ночью из районной больницы доставили в клинику Саратова. Состояние её остаётся тяжёлым», — говорится в сообщении правительства, которое приводит РИА Новости.

Медики оказывают ребёнку всю необходимую помощь.

22 декабря в овраге в селе Прокудино обнаружили мальчика 2013 года рождения и девочку 2016 года рождения. Мальчик умер до прибытия врачей, девочку госпитализировали. СК организовал проверку в связи с произошедшим.

Позднее ведомство возбудило уголовное дело об убийстве и о покушении на убийство в отношении матери найденных детей.