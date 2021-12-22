Почётный президент РСТ Шпилько: гостиницы вышли на допандемийный уровень доходов

Гостиничный бизнес в России достиг допандемийных показателей по уровню доходов. Об этом сообщил почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.

«Исходя из данных за первые три квартала, в общей сложности доходы гостиниц и других коллективных средств размещения после падения в прошлом году на 39% выйдут на докризисный уровень, который по итогам 2019 года составил около 600 млрд рублей, и, весьма вероятно, превысят эту цифру в этом году», — приводит слова Шпилько Общественная служба новостей.

При этом число посетителей гостиниц и отелей в 2021 году сократилось на 44% по сравнению с показателями 2020 года.

Ранее НСН сообщала, что Москва направила более 17 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса с начала 2021 года.