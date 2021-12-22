В Тамбовской области наградили региональных работников культуры
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«Я очень рад, что у нас такие прекрасные музей, театры, творческие коллективы, так много ярких фестивалей и событийных мероприятий, одарённых детей и талантливых педагогов», — приводит издание «Тамбовский курьер» слова Егорова на церемонии награждения.
Всего 86 победителей областных конкурсов получили выплаты в размере 50 тыс. рублей.
Ещё 14 сельских клубов, музеев и библиотек Тамбовской области получили гранты в размере 100 тыс. рублей на дальнейшее развитие.
Как ранее сообщал канал «Москва 24», в следующем году в столице начнётся работа над созданием семи новых объектов культуры.