В Тамбовской области наградили региональных работников культуры

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров наградил лучших работников сферы культуры в регионе.

«Я очень рад, что у нас такие прекрасные музей, театры, творческие коллективы, так много ярких фестивалей и событийных мероприятий, одарённых детей и талантливых педагогов», — приводит издание «Тамбовский курьер» слова Егорова на церемонии награждения.

Всего 86 победителей областных конкурсов получили выплаты в размере 50 тыс. рублей.

Ещё 14 сельских клубов, музеев и библиотек Тамбовской области получили гранты в размере 100 тыс. рублей на дальнейшее развитие.

Как ранее сообщал канал «Москва 24», в следующем году в столице начнётся работа над созданием семи новых объектов культуры.