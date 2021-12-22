В Роскачестве перечислили основные схемы мошенничества на сервисах объявлений

Короткая ссылка
Для обмана граждан на сайтах объявления мошенники используют три типовые преступные схемы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сайта Роскачества.
В Роскачестве перечислили основные схемы мошенничества на сервисах объявлений
  • Pixabay

Отмечается, что по первой схеме мошенник отправляет покупателю ложные фотографии товара и даёт ссылку на фишинговый сайт для оплаты.

Также для обмана злоумышленники могут представляться покупателями и давать ссылку на фейковый сайт якобы для подтверждения перевода денег при оплате товара.

В качестве третьего способа мошенничества злоумышленники убеждают покупателя назвать реквизиты карты якобы для верификации данных.

Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.

В свою очередь, адвокат Екатерина Антонова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дала рекомендации пострадавшим от телефонных мошенников.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить