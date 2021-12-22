В Роскачестве перечислили основные схемы мошенничества на сервисах объявлений
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Отмечается, что по первой схеме мошенник отправляет покупателю ложные фотографии товара и даёт ссылку на фишинговый сайт для оплаты.
Также для обмана злоумышленники могут представляться покупателями и давать ссылку на фейковый сайт якобы для подтверждения перевода денег при оплате товара.
В качестве третьего способа мошенничества злоумышленники убеждают покупателя назвать реквизиты карты якобы для верификации данных.
Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.
В свою очередь, адвокат Екатерина Антонова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дала рекомендации пострадавшим от телефонных мошенников.