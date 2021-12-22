В Роскачестве перечислили основные схемы мошенничества на сервисах объявлений

Для обмана граждан на сайтах объявления мошенники используют три типовые преступные схемы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сайта Роскачества.

Отмечается, что по первой схеме мошенник отправляет покупателю ложные фотографии товара и даёт ссылку на фишинговый сайт для оплаты.

Также для обмана злоумышленники могут представляться покупателями и давать ссылку на фейковый сайт якобы для подтверждения перевода денег при оплате товара.

В качестве третьего способа мошенничества злоумышленники убеждают покупателя назвать реквизиты карты якобы для верификации данных.

Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.

В свою очередь, адвокат Екатерина Антонова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дала рекомендации пострадавшим от телефонных мошенников.