В Москве завершилось строительство амбулаторного корпуса больницы в Коммунарке
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на столичного заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва.
Площадь девятиэтажного амбулаторного корпуса составляет 8,3 тыс. кв. м.
В настоящий момент в здании продолжаются пусконаладочные работы.
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