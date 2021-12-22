В Москве завершилось строительство амбулаторного корпуса больницы в Коммунарке

Строительство амбулаторного корпуса больницы в Коммунарке в Москве завершилось.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на столичного заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва.

Площадь девятиэтажного амбулаторного корпуса составляет 8,3 тыс. кв. м.

В настоящий момент в здании продолжаются пусконаладочные работы.

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