Вице-президент РСТ Санаева рассказала о самых популярных направлениях на Новый год

Вице-президент и руководитель регионального совета Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева рассказала о самых популярных направлениях на Новый год.

«Сейчас уже сложно найти места в отелях в Москве. И под дополнительные запросы мы, туроператоры, уже, конечно, ничего не находим. Не надо забывать, что у нас есть и целая программа новогодних столиц. В этом году главной новогодней столицей является Нижний Новгород, и я думаю, что он очень достойно проведёт эти мероприятия, несмотря на пандемийные ограничения», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По словам Санаевой, жители Москвы чаще всего ездят в Сочи.

Среди других направлений она выделила горнолыжные курорты Кавказа и Урала.

Как отметила эксперт, россияне часто отправляются на новогодние праздники в Санкт-Петербург, а также в малые исторические города.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН назвала главные события 2021 года в отрасли.