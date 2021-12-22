Вице-президент РСТ Санаева рассказала о самых популярных направлениях на Новый год

Короткая ссылка
Вице-президент и руководитель регионального совета Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева рассказала о самых популярных направлениях на Новый год.
Вице-президент РСТ Санаева рассказала о самых популярных направлениях на Новый год
  • РИА Новости

«Сейчас уже сложно найти места в отелях в Москве. И под дополнительные запросы мы, туроператоры, уже, конечно, ничего не находим. Не надо забывать, что у нас есть и целая программа новогодних столиц. В этом году главной новогодней столицей является Нижний Новгород, и я думаю, что он очень достойно проведёт эти мероприятия, несмотря на пандемийные ограничения», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По словам Санаевой, жители Москвы чаще всего ездят в Сочи.

Среди других направлений она выделила горнолыжные курорты Кавказа и Урала.

Как отметила эксперт, россияне часто отправляются на новогодние праздники в Санкт-Петербург, а также в малые исторические города.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН назвала главные события 2021 года в отрасли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить