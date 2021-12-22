Опрос: большинство жителей Петербурга планируют провести новогодние корпоративы очно
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на данные опроса hh.ru.
Онлайн-формат корпоративов предпочитают 16% жителей Санкт-Петербурга.
В среднем по России провести новогодний корпоратив с коллегами очно планируют около 60% граждан.
Ранее председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в беседе с НСН рассказал о росте спроса на услуги доставки во время пандемии.