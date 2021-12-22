Опрос: большинство жителей Петербурга планируют провести новогодние корпоративы очно

Около 70% жителей Санкт-Петербурга планируют провести новогодние корпоративы в офлайн-формате.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на данные опроса hh.ru.

Онлайн-формат корпоративов предпочитают 16% жителей Санкт-Петербурга.

В среднем по России провести новогодний корпоратив с коллегами очно планируют около 60% граждан.

Ранее председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в беседе с НСН рассказал о росте спроса на услуги доставки во время пандемии.