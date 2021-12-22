В Москве утвердили нормативы бюджетного финансирования школ на 2022 год

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В Москве утвердили нормативы бюджетного финансирования школ и детсадов на следующий год. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.
В Москве утвердили нормативы бюджетного финансирования школ на 2022 год
  • © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

С 1 января 2022 года нормативы финансирования на каждого ребёнка государственных и частных образовательных учреждений проиндексируют на 3,1%.

«На индексацию нормативов в законе о бюджете города Москвы на 2022 год предусмотрены дополнительные средства в объеме 7,8 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

Ранее телеканал «360» сообщал, что власти Московской области направят более 4 млрд рублей на организацию горячего питания для учеников младших классов в 2022 году.

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