В Москве утвердили нормативы бюджетного финансирования школ на 2022 год

В Москве утвердили нормативы бюджетного финансирования школ и детсадов на следующий год. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

С 1 января 2022 года нормативы финансирования на каждого ребёнка государственных и частных образовательных учреждений проиндексируют на 3,1%.

«На индексацию нормативов в законе о бюджете города Москвы на 2022 год предусмотрены дополнительные средства в объеме 7,8 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

Ранее телеканал «360» сообщал, что власти Московской области направят более 4 млрд рублей на организацию горячего питания для учеников младших классов в 2022 году.