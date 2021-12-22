Врач Гаврюшкин перечислил меры по оказанию первой помощи при гипотермии

Педиатр, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Егор Гаврюшкин рассказал, как оказать первую помощь замёрзшему человеку.

Гипотермия — потенциально опасное для жизни состояние, требующее неотложной медицинской помощи, сказал врач в беседе с Life.ru.

Если вызвать скорую нет возможности, необходимо самостоятельно оказать помощь пострадавшему: снять с него мокрую одежду, защитить от ветра и холода, переместив в тёплое и сухое помещение. Далее следует измерить человеку температуру. Если пострадавший в сознании, напоить его тёплой жидкостью, за исключением алкоголя и кофеина, согреть одеялами, горячими компрессами, грелками.

«Однако будьте очень осторожны, чтобы не вызвать ожоги кожи. Помните, что у человека с гипотермией может быть нарушено сознание и изменена картина болевых ощущений», — отметил врач.

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