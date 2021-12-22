Оперштаб не исключил пересмотра дальнейшего запрета на авиасообщение между Россией и ЮАР

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Учитывая глобальное распространение омикрон-штамма, дальнейший запрет на авиасообщение между Россией и ЮАР может быть пересмотрен на основе оценки эпидемической ситуации.
Оперштаб не исключил пересмотра дальнейшего запрета на авиасообщение между Россией и ЮАР
  • РИА Новости

Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Дальнейший запрет на авиасообщение между государствами может быть пересмотрен на основе оценки эпидемической ситуации», — говорится в сообщении.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила в беседе с НСН, что дальнейшее распространение штамма коронавируса «омикрон» может повлиять на туристические потоки.

Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что Россия должна быть готова к любому сценарию распространения омикрон-штамма коронавируса.

По последним данным, к настоящему моменту в России зафиксирован 41 случай инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.

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