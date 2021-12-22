Оперштаб не исключил пересмотра дальнейшего запрета на авиасообщение между Россией и ЮАР
- РИА Новости
Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«Дальнейший запрет на авиасообщение между государствами может быть пересмотрен на основе оценки эпидемической ситуации», — говорится в сообщении.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила в беседе с НСН, что дальнейшее распространение штамма коронавируса «омикрон» может повлиять на туристические потоки.
Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что Россия должна быть готова к любому сценарию распространения омикрон-штамма коронавируса.
По последним данным, к настоящему моменту в России зафиксирован 41 случай инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.