В Курской области зарегистрировали 163 случая COVID-19 за сутки

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В Курской области зарегистрировали 163 случая коронавируса за сутки.
В Курской области зарегистрировали 163 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб. Больше всего заболевших в Курске (91 житель), а также в Железногорске, Курском и Солнцевском районах.

Общее число заболевших в регионе достигло 80 812. На лечении в больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1178 пациентов.

Вакцинацию прошли 624 955, завершили иммунизацию 596 315.

В целом в России за сутки выявили 25 264 случая коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее главный пульмонолог Министерства обороны России, доктор медицинских наук, профессор Андрей Зайцев рассказал об особенностях кашля при COVID-19, гриппе и ОРВИ.

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