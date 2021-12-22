В Кремле назвали объяснимой реакцию Кадырова на открытие в Турции парка имени Дудаева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение властей Турции присвоить одному из парков имя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к МИД России из-за решения турецких властей открыть парк имени Дудаева в городе Корфез.

«Это весьма и весьма эмоциональная, но объяснимая реакция главы российского региона, который пережил несколько войн, которые были спровоцированы и начаты террористами, которые пытались взять под контроль этот регион России. Одним из террористов, который это делал, был Дудаев», — сказал Песков.

Он отметил, что присвоение имени террориста одному из парков в Турции — «это весьма болезненное решение для всех чеченцев, для Чеченской Республики».

«По дипломатическим каналам мы уже доводили до турецких коллег то, что мы, мягко говоря, не одобряем подобное наименование площади в одном из турецких городов», — добавил Песков.

Кадыров ранее написал пост в своём Telegram-канале, в котором обвинил власти Турции в поддержке террористов, совершивших преступления в России.