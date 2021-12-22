Диетолог Чехонина рассказала о полезных свойствах нешлифованного риса

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала, что наибольшее количество полезных веществ содержится в нешлифованном рисе.
Диетолог Чехонина рассказала о полезных свойствах нешлифованного риса
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В беседе с «Москвой 24» диетолог уточнила, что в нешлифованном рисе присутствует оболочка, в которой содержится большое количество полезных веществ — витамины группы B, селен и другие.

При этом эксперт отметила, что больше полезных веществ можно получить, если смешать различные виды риса.

«Любые крупы — это источник крахмала, и в этом есть своя ценность, потому что крахмал — это источник энергии. Одна порция риса один-два раза в неделю без избытка жира не приведёт к лишним килограммам», — сказала Чехонина.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в Новый год и последующие праздничные дни.

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