В Подмосковье 570 многодетных семей получат земельные участки
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Как пишет телеканал «360», переданные участки позволят обеспечить землёй 570 многодетных семей, уточнила министр.
«Совместно с администрациями городских округов для многодетных семей Люберец, Пушкинского, Дзержинского и Подольска подобраны земельные участки на территории городских округов Ступино, Сергиево-Посадский, Раменский и Воскресенск», — сказала Адигамова.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее вручили премии «Материнская слава» за воспитание пятерых и более детей.