В Подмосковье 570 многодетных семей получат земельные участки

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Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова сообщила, что в 2021 году в собственность четырёх муниципалитетов региона передали более 80 га земли для обеспечения многодетных семей участками.
В Подмосковье 570 многодетных семей получат земельные участки
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  • © Konstantin Kokoshkin

Как пишет телеканал «360», переданные участки позволят обеспечить землёй 570 многодетных семей, уточнила министр.

«Совместно с администрациями городских округов для многодетных семей Люберец, Пушкинского, Дзержинского и Подольска подобраны земельные участки на территории городских округов Ступино, Сергиево-Посадский, Раменский и Воскресенск», — сказала Адигамова.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее вручили премии «Материнская слава» за воспитание пятерых и более детей.

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