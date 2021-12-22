В Подмосковье 570 многодетных семей получат земельные участки

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова сообщила, что в 2021 году в собственность четырёх муниципалитетов региона передали более 80 га земли для обеспечения многодетных семей участками.

Как пишет телеканал «360», переданные участки позволят обеспечить землёй 570 многодетных семей, уточнила министр.

«Совместно с администрациями городских округов для многодетных семей Люберец, Пушкинского, Дзержинского и Подольска подобраны земельные участки на территории городских округов Ступино, Сергиево-Посадский, Раменский и Воскресенск», — сказала Адигамова.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее вручили премии «Материнская слава» за воспитание пятерых и более детей.