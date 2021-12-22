Учения Черноморского флота по отражению атак диверсантов прошли в Крыму

Учения по отражению нападения диверсионных разведывательных групп условного противника на объекты военной инфраструктуры прошли в соединениях и воинских частях Черноморского флота, а также в армейском корпусе Южного военного округа, дислоцированном в Крыму.

Как пишет Интерфакс, в ходе учений были отработаны нормативы сбора и прибытия в назначенный район, а также порядок отражения нападения диверсантов.

17 декабря на межвидовом полигоне Опук в Крыму прошли учения, в которых приняли участие экипаж большого десантного корабля «Новочеркасск» и десантно-штурмовые подразделения.

Как сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ, военнослужащие отработали высадку морского десанта на побережье. Также выполнен комплекс задач по погрузке боевой техники и личного состава в твиндек корабля.