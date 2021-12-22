Причиной возгорания на газопроводе в Челябинской области стала разгерметизация

Возгорание на участке отвода магистрального газопровода Чебаркуль — Катав-Ивановск произошло из-за разгерметизации, заявил глава пресс-службы ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург» Денис Волков.

«Причиной стала разгерметизация участка газопровода-отвода. Инцидент никак не отразится на потребителях. Газоснабжение не прекращалось ни на минуту», — сказал он в комментарии Интерфаксу.

Во время пожара участок газопровода был отключен, сейчас на месте происшествия работают 20 единиц техники. Топливо доставляют по резервной ветке.

Заменить повреждённый участок планируется в течение суток.

Ранее сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области ликвидировали горение на отводе магистрального газопровода Чебаркуль — Катав-Ивановск.