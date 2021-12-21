В Москве рассказали о реорганизации бывшей промзоны «Южный порт»
- © пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы
Об этом пишет НСН.
«Участок расположен между Третьим транспортным кольцом и Волгоградским проспектом, его площадь составляет почти 23,5 га. Сейчас там находятся склады, автотехцентр и ремонтно-складская база», — уточнил заммэра.
На этой территории предусмотрено создание 11 тыс. рабочих мест, объём ежегодных поступлений в бюджет ожидается на уровне 3,6 млрд рублей.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области планируют открыть 20 новых детских садов до конца года.