В Москве рассказали о реорганизации бывшей промзоны «Южный порт»

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о согласовании третьей концепции в рамках комплексного развития бывшей промзоны «Южный порт». Общий объём инвестиций по новому объекту в районе Текстильщики превысит 40 млрд рублей.

Об этом пишет НСН.

«Участок расположен между Третьим транспортным кольцом и Волгоградским проспектом, его площадь составляет почти 23,5 га. Сейчас там находятся склады, автотехцентр и ремонтно-складская база», — уточнил заммэра.

На этой территории предусмотрено создание 11 тыс. рабочих мест, объём ежегодных поступлений в бюджет ожидается на уровне 3,6 млрд рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области планируют открыть 20 новых детских садов до конца года.