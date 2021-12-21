Два человека пострадали в результате ДТП с участием автомобиля главы Кузбасса

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Два человека пострадали в результате ДТП с участием автомобиля главы Кемеровской области Сергея Цивилёва. Об этом сообщил региональный Центр медицины катастроф в своём Instagram.
Два человека пострадали в результате ДТП с участием автомобиля главы Кузбасса
  • РИА Новости

«Госпитализировано двое пострадавших: мужчина 1967 года рождения, мужчина 1980 года рождения», — отмечается в сообщении.

По данным центра, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Как уточняет РИА Новости, в сообщении Центра медицины катастроф речь идёт о ДТП с автомобилем Цивилёва. 

Ранее сообщалось, что Цивилёв попал в ДТП на служебном автомобиле по пути на встречу с родственниками погибших горняков на шахте «Листвяжная». Сам губернатор в ДТП не пострадал.

Авария произошла в 05:00 мск на трассе Кемерово — Новокузнецк. 

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