Два человека пострадали в результате ДТП с участием автомобиля главы Кузбасса

Два человека пострадали в результате ДТП с участием автомобиля главы Кемеровской области Сергея Цивилёва. Об этом сообщил региональный Центр медицины катастроф в своём Instagram.

«Госпитализировано двое пострадавших: мужчина 1967 года рождения, мужчина 1980 года рождения», — отмечается в сообщении.

По данным центра, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Как уточняет РИА Новости, в сообщении Центра медицины катастроф речь идёт о ДТП с автомобилем Цивилёва.

Ранее сообщалось, что Цивилёв попал в ДТП на служебном автомобиле по пути на встречу с родственниками погибших горняков на шахте «Листвяжная». Сам губернатор в ДТП не пострадал.

Авария произошла в 05:00 мск на трассе Кемерово — Новокузнецк.