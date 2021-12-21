Два человека пострадали в результате ДТП с участием автомобиля главы Кузбасса
- РИА Новости
«Госпитализировано двое пострадавших: мужчина 1967 года рождения, мужчина 1980 года рождения», — отмечается в сообщении.
По данным центра, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.
Как уточняет РИА Новости, в сообщении Центра медицины катастроф речь идёт о ДТП с автомобилем Цивилёва.
Ранее сообщалось, что Цивилёв попал в ДТП на служебном автомобиле по пути на встречу с родственниками погибших горняков на шахте «Листвяжная». Сам губернатор в ДТП не пострадал.
Авария произошла в 05:00 мск на трассе Кемерово — Новокузнецк.