Московский центр занятости внедрил новую технологию по подбору соискателей

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Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о расширении возможностей столичной службы занятости.
Московский центр занятости внедрил новую технологию по подбору соискателей
  • © В. Новикова / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В августе 2021 года московская служба занятости внедрила практику набора сотрудников через новую технологию ассесмент-центра. По сути, это кадровое агентство внутри службы занятости: работодатель обращается в центр «Моя работа» и получает доступ к кадровой базе службы, чтобы найти подходящих для себя кандидатов», — среди прочего сказала Ракова.

Она пояснила, что такой метод помогает оптимизировать временные и стоимостные издержки на поиск мотивированных кандидатов с составленными резюме.

Первым партнёром площадки стал Московский метрополитен, уточняет «Вечерняя Москва».

На данный момент в базе центра более 3 тыс. активных работодателей, многие из которых пользуются технологией открытых отборов.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске завершают модернизацию центра занятости населения. Учреждение преобразовали в современный кадровый центр «Работа России».

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