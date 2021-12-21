Московский центр занятости внедрил новую технологию по подбору соискателей

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о расширении возможностей столичной службы занятости.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В августе 2021 года московская служба занятости внедрила практику набора сотрудников через новую технологию ассесмент-центра. По сути, это кадровое агентство внутри службы занятости: работодатель обращается в центр «Моя работа» и получает доступ к кадровой базе службы, чтобы найти подходящих для себя кандидатов», — среди прочего сказала Ракова.

Она пояснила, что такой метод помогает оптимизировать временные и стоимостные издержки на поиск мотивированных кандидатов с составленными резюме.

Первым партнёром площадки стал Московский метрополитен, уточняет «Вечерняя Москва».

На данный момент в базе центра более 3 тыс. активных работодателей, многие из которых пользуются технологией открытых отборов.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске завершают модернизацию центра занятости населения. Учреждение преобразовали в современный кадровый центр «Работа России».