Глава Калининграда Алиханов назвал сложной ситуацию с грузами из-за фур на границах с ЕС

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Ситуация с поставками грузов в Калининградскую область очень осложнилась из-за скопления фур в пограничных пунктах пропуска из Белоруссии в Литву.
Глава Калининграда Алиханов назвал сложной ситуацию с грузами из-за фур на границах с ЕС
  • РИА Новости

«К сожалению, ситуация очень осложнилась. Возникли очереди на белорусско-литовской границе, а это та граница, по которой идёт дорога в нашу сторону», — заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее выразила обеспокоенность планами Вильнюса ввести запрет на транзитные грузоперевозки.

По её словам, данный путь является тупиковым.

Как сообщалось, Министерство транспорта и коммуникаций Литвы подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.

В ноябре сейм Литвы утвердил введение в приграничных с Белоруссией районах режима чрезвычайного положения из-за обострения кризиса и рисков нелегальной миграции беженцев.

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